Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Mihajlu T. (19) osumnjičenom da je 4. maja na Savskom vencu, zajedno sa za sada NN licima, pokušao da liši života oštećenog M. P.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izneo svoju odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage Mihajlu T. i drugim NN licima na teret se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Postoje osnovi sumnje da je Mihajlo T. zajedno sa drugim NN licima pokušao da liši života oštećenog M. P. 4. maja oko oko 23.20 časova u Sitničkoj ulici, na taj način što je oštećeni prolazio vozilom, u kojem se nalazilo još pet lica od kojih su dva maloletna, i kada je oštećeni izašao iz vozila, nakon kraće verbalne rasprave sa osumnjičenima, Mihajlo T. i NN lice su noževima zadali oštećenom više uboda i posekotina po glavi, vratu, leđima i telu.

Dok je oštećeni čučao na zemlji, prišlo mu je drugo NN lice i šutiralo ga nekoliko puta po glavi i telu, dok je treće NN lice stajalo sa strane, usled čega je oštećeni zadobio telesne povrede, ali je uspeo da pobegne u pravcu Manasijeve ulice.

Nakon toga je NN lice, koje je imalo nož u ruci, prišlo automobilu i razbilo zadnje vetrobransko staklo, posle čega su osumnjičeni pokušali da ubace zapaljenu baklju u automobil, a potom su se udaljili sa lica mesta.

BONUS VIDEO