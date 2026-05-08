Jedna žena uhapšena je nakon što je navodno nožem napala frizera u salonu u Sao Paulu, u Brazilu, nezadovoljna rezultatom tretmana kose. Lais Gabrijela Barbosa da Kunja pobesnela je zbog frizure nakon tretmana izvlačenja pramenova i teksturiranja kose.

Snimci sa nadzornih kamera prikazuju 27-godišnju ženu kako stoji iza stiliste Eduarda Ferarija dok je on radio sa drugim klijentom. U trenutku kada joj je bio okrenut leđima, izvadila je nož iz torbe i ubola ga u predelu između lopatica.

Dvojica muškaraca koji su bili u salonu odmah su reagovala i savladala napadačicu, dok je povređeni Ferari u šoku ustao i potrčao ka izlazu. Na drugim snimcima vidi se kako obezbeđenje zadržava ženu, dok osoblje pokušava da obezbedi situaciju.

Hronologija sukoba

Iako se napad dogodio nedavno, sukob između klijentkinje i salona traje već oko mesec dana.

7. april: Nakon tretmana, navodno je bila zadovoljna frizurom i čak je objavljivala pozitivne komentare na društvenim mrežama.

Naredni dani: Počela je da upućuje žalbe i traži povraćaj novca, uz, prema navodima osoblja, pretnje upućene frizeru.

Salon je odbio povraćaj uz obrazloženje da je usluga urađena prema dogovoru, nakon čega su se žalbe nastavile.

Na društvenim mrežama je tvrdila da joj je kosa „uništena“ i uporedila svoj izgled sa likom iz brazilskog stripa Cebolinha, žaleći se da su joj šiške neujednačene.

Incident u salonu

Na dan napada, žena je ponovo došla u salon i zahtevala trenutno rešenje situacije. Prema izjavama zaposlenih, u jednom trenutku je postala agresivna i pravila nered, zbog čega je pozvan domar zgrade da je udalji.

Svedoci navode da je pre napada upućivala ozbiljne pretnje, uključujući i tvrdnje da će frizer „umreti“ ako joj se ne vrati novac, kao i da će navodno angažovati osobu da ga povredi. Takođe se navodi da je koristila i uvredljiv govor prema stilisti.

Nakon napada, priznala je dela koja joj se stavljaju na teret, a slučaj je preuzela policija.

Reakcija frizera

Eduardo Ferari se oglasio nakon incidenta, ističući da njegov tim smatra da se situacija mora tretirati kao ozbiljno krivično delo, a ne kao manji prekršaj.

On je najavio i reviziju bezbednosnih mera u salonu, uključujući mogućnost preseljenja u prostor sa većom zaštitom za zaposlene i klijente.

Prema medicinskim informacijama, frizer je zadobio lakšu povredu i njegovo stanje je stabilno.