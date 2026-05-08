Na zvaničnu mejl adresu Osnovne škole "Berta Kučera" u Jajcu stigle su zastrašujuće pretnje sledećeg sadržaja: "Sutra u 09.00 učenik koji će doneti bombu u svom ruksaku će spojiti žice i sve će detonirati" i "Danas umesto da gledate maturante kako su svi lepi i sređeni gledaćete smrt".

Ove jezive poruke su, kako navode mediji u BiH, na pomenutu adresu stigle 8. maja, u 7.30 i 11.30 časova.

Odmah po prijavi policijski službenici izašli su na lice mesta, izvršili evakuaciju učenika i zaposlenih i uradili kontradiverzione preglede objekta.

Tom prilikom je utvrđeno da se radi o lažnim dojavama.

Takođe, kao i u prethodnom slučaju, izvršeni su kontradiverzioni pregledi svih 10 osnovnih škola na području opštine Jajce.

Potvrđeno je da se i u tim slučajevima radi o lažnim dojavama, te da trenutno ne postoji opasnost po učenike i osoblje.

U saradnji s nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim bezbednosnim agencijama preduzimaju se intenzivne mere i radnje na identifikaciji i pronalasku počinilaca, kao i rasvetljavanju svih okolnosti u vezi s navedenim događajem.

Alo/Nezavisne

BONUS VIDEO