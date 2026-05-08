Na prvi pogled deluje kao bezazlena navika ili način da voda uvek bude hladna, ali iza ovog trika krije se veoma praktično i naučno objašnjenje.

Mnoge Ruskinje koriste ovu metodu kako bi hrana duže ostala sveža, a frižider radio efikasnije.

Kako čaša vode u frižideru zapravo funkcioniše

Sve se zasniva na fizici, odnosno na pojmovima termalne inercije i toplotnog kapaciteta.

Voda mnogo sporije menja temperaturu od vazduha, što znači da može duže da zadržava hladnoću.

Kada otvorite vrata frižidera:

hladan vazduh brzo izlazi napolje

topao vazduh iz kuhinje ulazi unutra

temperatura u frižideru počinje da raste

Tada kompresor mora češće da se uključuje kako bi ponovo rashladio unutrašnjost.

Čaše vode rade kao „akumulatori hladnoće“

Voda koja stoji u čašama hladi se na temperaturu frižidera i zatim polako oslobađa hladnoću u okolni prostor.

Zbog toga temperatura unutar frižidera ostaje stabilnija čak i kada često otvarate vrata.

Na taj način:

hrana sporije gubi svežinu

manje dolazi do temperaturnih oscilacija

kompresor radi ređe

frižider troši manje energije

Upravo zato mnogi ovu metodu nazivaju prirodnim „akumulatorom hladnoće“.

Zašto je stabilna temperatura važna za hranu

Nagle promene temperature mogu ubrzati kvarenje hrane, posebno mlečnih proizvoda, mesa, voća i povrća.

Kada temperatura ostaje stabilna:

hrana duže ostaje sveža

smanjuje se kondenzacija

manje se razvijaju bakterije

frižider efikasnije hladi

Zbog toga čak i jednostavna čaša vode može imati veći efekat nego što mnogi misle.

Koliko čaša vode treba staviti u frižider

Najčešće se preporučuje:

jedna čaša vode na svakoj polici

čaše ne treba puniti do vrha

najbolje je koristiti staklene ili deblje čaše

Važno je samo da ne ometaju cirkulaciju vazduha unutar frižidera.

Mali trik koji mnoge domaćice već koriste

Iako metoda deluje neobično, mnogi tvrde da primećuju razliku u radu frižidera i dužini trajanja namirnica.

Ovaj jednostavan trik ne zahteva dodatne troškove, lako se primenjuje i može pomoći da frižider radi stabilnije tokom toplijih dana kada se vrata često otvaraju.