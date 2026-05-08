Poznata domaća glumica Mina Lazarević prvo dete, sina Luku, dobila je sa 22 godine. Iz drugog braka ima sina Marka i ćerku Ivu, koja je u poslednje vreme privukla veliku pažnju javnosti i postala veoma popularna na društvenoj mreži TikTok.

Iva je atraktivna plavuša sa pirsingom na stomaku, a na svom profilu često objavljuje zanimljiv i šaljiv sadržaj u kojem neretko učestvuje i njena majka.

Nedavno je napravila pravi hit na društvenim mrežama snimkom u kojem je prikazala Mininu reakciju kada joj kaže da ide da se vidi sa drugaricom, dok zapravo izlazi sa momkom.

Oduševljeni pratioci odmah su reagovali, pa su se ispod objave nizali brojni komentari poput:

-"Majka ti je carica", "Jao, snimaj se češće sa njom", kao i "Je l’ ovo ćerka Mine Lazarević?" - bili su samo neki od mnogobrojnih komentara.

Glumica ima novog dečka

Podsetimo, Mina Lazarević i njen partner Vladimir Posavec Tušek zajedno igraju u predstavi "Ljubav iza kulisa", a nedavno su govorili o saradnji, ali i privatnom odnosu.

-Meni je ovo prvo iskustvo, ne znam za nju, ali ja sam prvi put sada radio sa nekim ko mi je emotivni partner. Nama je to bila igra. Emotivni partneri smo godinama, ali to nismo znali uopšte - rekao je kroz smeh, pa dodao:

-Nisam tome nešto pridavao, dok nismo stali na scenu, a onda je krenula borba, gde ona nema pardona, gde ona misli samo na sebe. Tada sam otkrio drugu stranu njene ličnosti. Šalim se (smeh). Bilo je sve lagano i super. Predstava ima tu lakoću koju mi nosimo u našem odnosu, kao što vidiš, zezamo se non-stop - konstatovao je za Blic.