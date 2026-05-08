

Četiri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Pazar-Raška kod mesta Piloreti. U "opel astri" bili su Vlastimir Stanišić (66), Mirko Vasović (45) i Kosana Vasović (55) koji su preminuli od posledica povreda, dok je u "golfu", koji se direktno zakucao u "opel" bio Kristijan Buđevac (19). Na mestu suvozača, u "golfu" bio je mladić koji je, kako tvrde očevici, bio "mortus pijan".

- Ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz vozila. On je bio mortus pijan. Psovao je, vikao - kaže izvor "Blica".

Podsetimo, kako je Blic pisao do sudara je došlo kada je vozač "golfa" (19) krenuo da pretiče kolonu vozila i direktno se sudario sa "opel astrom".

Tom prilikom je, prema rečima svedoka, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom "opel astra" koje je dolazilo iz pravca Raške.

Prema nezvaničnim informacijama, putnici u vozilu "opel astra" bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

S druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač "golfa 7", Kristijan Buđevac (19), nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće.

Takođe, kako se saznaje, vozač "golfa" posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Zbog siline udara oba vozila su potpuno uništena, a delovi automobila bili su rasuti svuda po magistralnom putu.

