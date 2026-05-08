Mihalu L. (36) iz Zrenjanina, osumnjičenom da je svom ocu Mihalu L. (64) pomogao da ukloni telo Ivana Vijoglavina (35) iz Aradca kojeg je prema navodima optužnice mučki ubio nožem, ukinut je pritvor i pušten je da se brani sa slobode.

Mihalu mlađem, koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo Sprečavanje i ometanje dokazivanja, sudija za prethodni postupak prvo je produžio pritvor do 17. maja ali je nakon žalbe odbrane osumnjičenog to rešenje poništeno i osumnjičeni je pušten da se brani sa slobode 28. aprila budući da je, kako nezvanično saznajemo, pred Višim javnim tužiocem u Zrenjaninu priznao delo i izjavio da je pomogao u uklanjanju tela i dokaza svom ocu Mihalu osumnjičenom da je usmrtio Ivana Vijoglavina.

U Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu navode da je osumnjičeni Mihal L. (64) "osnovano sumnjiv da je u kasnim večernjim satima 3. januara ove godine u jednom ugostiteljskom objektu u naseljenom mestu Aradac, nakon kraće verbalne rasprave sa oštećenim, pokojnim Ivanom Vijoglavinom istog lišio života, na način da mu je nožem zadao tri ubodne rane, i to jednu u predelu grudnog koša sa desne strane i dve u predelu leve nadlaktice, usled čega je oštećeni iskrvario i preminuo na licu mesta".

Iz izvora u zrenjaninskom tužilaštvu se saznaje da je Mihal mlađi osumnjičen da je, znajući da je izvršeno krivično delo, a u nameri sprečavanja i ometanja dokazivanja, zajedno sa svojim ocem Mihalom starijim, sakrio, uništio i oštetio predmete koji služe za dokazivanje, tako da su leš pokojnog oštećenog zamotali u ćebe, stavili u automobil i odvezli do reke Tise, gde su telo bacili, zajedno sa ćebetom i mobilnim telefonom oštećenog, kao i nožem sa kojim je izvršeno krivično delo.

Kako navode u tužilaštvu, nakon toga su u više navrata prali i čistili lice mesta, kao i automobil, kako bi sakrili i uništili tragove krivičnog dela.

Podsetimo, 12. marta Ivanovo telo isplivalo je na obali Tise, nakon čega je naložena obdukcija i DNK analizom utvrđen je njegov identitet kao i uzrok smrti. Odmah potom, uhapšeni su Mihal stariji i mlađi i određen im je pritvor zbog sumnje da je stariji ubio Ivana a da mu je sin pomogao da zametne tragove.

Alo/Blic

BONUS VIDEO