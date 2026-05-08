Najmanje deset osoba poginulo je nakon urušavanja rudnika zlata u Rumos Hilsu na severozapadu Kenije, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za ljudima koji su ostali zatrpani duboko pod zemljom.

Prema navodima kenijskih vlasti, tragedija se dogodila u četvrtak uveče, a situacija na terenu i dalje je dramatična jer se iz ruševina povremeno čuju glasovi i krici, što budi nadu da među zatrpanima možda još ima preživelih.

Tela izvlače iz zatrpane jame

Komesar okruga Vest Pokot Dejvid Saruni izjavio je da je do sada iz urušenog rudnika izvučeno najmanje deset tela.

– Spasilačka misija je i dalje u toku jer se veruje da je više ljudi ostalo zarobljeno u urušenom rudniku – rekao je Saruni za agenciju Sinhua.

On je dodao da su spasioci tokom akcije čuli zvuke iz ruševina, zbog čega potraga traje bez prekida.

Meštani prvi krenuli u spasavanje

Prema informacijama sa terena, lokalni stanovnici među prvima su krenuli da spasavaju zatrpane rudare.

Najmanje 12 preživelih prebačeno je u lokalnu zdravstvenu ustanovu nakon što su izvučeni iz ruševina.

Lokalni poglavica Ajzak Lomvai izjavio je da je u trenutku urušavanja veliki broj rudara radio u jami.

– Brojni rudari ostali su zatrpani živi kada se rudnik urušio – rekao je on.

Ne zna se koliko je ljudi bilo unutra

Vlasti još nisu uspele da utvrde koliko je rudara ukupno bilo u rudniku kada je došlo do katastrofe.

Spasioci, pripadnici kenijskog Crvenog krsta i lokalne službe već satima pokušavaju da dođu do zatrpanih kroz nestabilne slojeve zemlje i kamenja.

Tragedija je dodatno uznemirila lokalno stanovništvo jer su ovakvi rudnici često slabo obezbeđeni i bez ozbiljnih sigurnosnih mera.