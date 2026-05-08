Lambada je poznati svetski hit, koji uveseljava i usrećuje generacije još od 1989. godine kada je ova pesma snimljena i zaludela ceo svet. Muzika, pesma, moda iz spota i kratke suknjice, postale su simbol tog vremena. Ne postoji osoba od Amerike do Azije, a da ne voli pesmu "Lambada" u izvođenju brazilsko - francuske grupe Kaoma.

Posebnu pažnju je privlačila pevačica te grupe Loalva Braz Vieira, koja je svojom bojom glasa oduuševljava ljubitelje muzike širom planete. Međutim, malo ljudi zna da je ta pevačica završila tragično, a da je njena smrt jedna od najbrutalnijih koja je zadesila slavne ličnosti.

U ranim jutarnjim satima 19. januara 2017. godine, policija je pronašla Brazino telo u izgorelom automobilu pored puta u Sakuaremi, 73 km od Rio de Žaneira. Imala je 63 godine. Nesrećna žena je oteta iz svoje kuće, ubijena je i spaljena zajedno sa svojim automobilom. Policija je tada uhapsila trojicu muškaraca, a njeno ubistvo je opisano kao " pljačku koja je pošla zlu".

Muškarci su provalili u Loalvinu kuću, stavili je u vozilo i odvezli je u Estradu da Bareiru, u okrugu Bakaša.Takođe, prema istrazi brazilske policije, ubio ju je jedan od njenih zaposlenih, koji je počeo da radi u pevačicinoj kući samo 15 dana pre njene smrti. Trojica muškaraca su osuđena na 37, 28 i 22 godine zatvora za ubistvo.

