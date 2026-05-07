- Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Janković Martina, Janković Stefana, Muratović Edina, Muratović Elvina, Ulama Vladimira, Peruničić Marka i Micić Stefana, izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za suđenje za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, dok je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i preinačio navedenu presudu u pogledu odluke o kazni, tako što je optuženima za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina - navode iz Apelacionog suda.

Dodaju da na ovaj način je sudski postupak protiv ove kriminalne organizacije pravosnažno okončan.

- Presudom Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za suđenje za krivična dela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, optuženi Janković Martin, Janković Stefan, Muratović Edin, Muratović Elvin, Ulama Vladimir, Peruničić Marko i Micić Stefan, oglašeni su krivim za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 19 godina. U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da su odlučne činjenice pravilno i potpuno utvrđene, te da su izvedeni dokazi pravilno ocenjeni, zbog čega pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja nije dovedena u sumnju navodima žalbi branilaca optuženih - ističu.

Prema oceni Apelacionog suda u prvostepenom postupku pravilno je utvrđeno da su optuženi delovali kao pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je organizovao Radulović Mile, sa jasno podeljenim ulogama, kontinuiranom komunikacijom i unapred utvrđenim planom izvršenja neodređenog broja krivičnih dela teškog ubistva i ubistva.

