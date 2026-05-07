Nakon ubistva Elme Prusac-Godinjak na Dobrinji, koju je prošlog petka iz službenog pištolja ubio suprug Tarik Prusac, sa kojim je bila u postupku razvoda, a koji je imao mere zabrane prilaska jasno je da su se dogodili brojni propusti u sistemu.

Iz Opštinskog suda u Sarajevu kazali su da nisu bili u obavezi obavestiti zaštitarsku agenciju, u kojoj je Prusac radio, o izrečenoj meri zabrane prilaska.

- U vezi sa Vašim upitom obaveštavamo Vas da kada je reč o konkretnom predmetu i donesenoj zaštitnoj meri, ovaj sud je postupio potpuno u skladu sa članom 41* Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH. Tim članom je propisano kome je sve sud u obavezi dostaviti izrečenu zaštitnu meru. U konkretnom slučaju sud, shodno Zakonu, nije bio u obavezi dostaviti zaštitnu meru poslodavcu osumnjičenog - naveli su iz Suda.

Član 41 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u FBiH tretira dostavljanje rešenja i kaže:

(1) Rešenje o izricanju zaštitne mere nadležni sud će odmah dostaviti osobi kojoj je izrečena zaštitna mera, podnosiocu zahteva, žrtvi i organu nadležnom za izvršenje izrečene zaštitne mere.

(2) Rešenje o izricanju zaštitne mere će se u svakom slučaju bez odlaganja dostaviti i nadležnom policijskom organu i nadležnom tužiocu.

(3) Sud je dužan dostaviti rešenje o izricanju zaštitnih mera organu starateljstva na čijem području osoba kojoj je izrečena zaštitna mera ima prebivalište ili boravište radi evidencije, najkasnije u roku od tri dana od donošenja rešenja.

Kako smo ranije pisali, monstrum je kobnog dana lepljivom trakom vezao bivšu ženu u njenom stanu, pa kidnapovao njihovu ćerkicu. Nakon toga nesrećna žena je uspela da izađe bosa i povređena u hodnik zgrade, gde ju je krvnik ubio hicem iz pištolja, i to naočigled njihove ćerkice.

Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Nakon ubistva Tarik se sa devojčicom uputio ka sarajevskom šetalištu Darivi, gde je ostavio automobil, a onda s njom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape.

Policijska potraga trajala je tri sata, a Prusac je lociran i uhapšen u 19.15 sati u pomenutom restoranu na Baščaršiji.

