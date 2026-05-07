Oružane snage Ukrajine pokušale su da izvedu napad na civilnu infrastrukturu u Sankt Peterburgu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ruski vojnici jutros su otkrili šest bespilotnih letelica u letonskom vazdušnom prostoru, od kojih je pet nestalo u blizini grada Rezekne.

Rusko ministarstvo je pojasnilo da su dronovi prvobitno leteli ka Sankt Peterburgu, ali da su ih primetile ruske vazduhoplovne snage.

Ministarstvo ističe da su se u vazdušnom prostoru Letonije nalazili i zapadni lovački avioni.

"Istovremeno su ruski sistemi za kontrolu vazdušnog prostora u vazduhu iznad teritorije Letonije otkrili dva francuska borbena aviona 'rafal' i dva borbena aviona F-16", precizira se u saopštenju.