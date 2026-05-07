Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je sudu optužni predlog protiv R.D. (49) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

- Okrivljenoj se stavlja na teret da je 5.aprila 2024. godine, na Zelenoj pijaci u Pančevu, neovlašćeno stavljala u promet 27 primeraka nelegalno umnoženih crkvenih kalendara za tu godinu, bez saglasnosti nosilaca autorskih prava.



Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenoj R.D. izrekne uslovnu osudu kojom bi joj utvrdio kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo kao i da joj izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta.



Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu ukazuje da neovlašćeno umnožavanje i prodaja autorskih dela predstavlja krivično delo, a ne bezazlenu ili neformalnu prodaju, te će svaki vid povrede autorskih prava biti predmet krivičnog gonjenja u skladu sa zakonom.

(Novosti)

BONUS VIDEO