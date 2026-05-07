Podgoričanka Lj.P. uhapšena je nakon što je policija pretresom stana koji ona koristi pronašla pištolj "češka zbrojovka", kalibra 7,65 mm, bez važeće dokumentacije, sa municijom u okviru, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da su podgorički policajci, preduzimajući preventivne mere i radnje usmerene na suzbijanje nasilja, kao i nezakonitog posedovanja vatrenog oružja i municije, izvršili, shodno naredbi suda, pretres stambenih prostorija koje koristi Lj. P., te da je tom prilikom pronađeno vatreno oružje bez važeće dokumentacije.

"Naime, policijski službenici su pretresom stana koji koristi Lj. P. pronašli pištolj marke 'češka zbrojovka', kalibra 7,65 mm, sa municijom u okviru. Nakon prikupljenih obaveštenja, Lj. P. je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", piše u saopštenju.