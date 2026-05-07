Apelacioni sud u Kragujevcu povećao je za dve godine kaznu Tijani Dragojlović i pravosnažno je osudio na kaznu zatvora od 15 godina, jer je krajem 2024. godine kod Ivanjice ubila svoju dvomesečnu bebu.

Drugostepeni sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Čačku i preinačio prvostepenu presudu u pogledu kazne, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Ona je osuđena za krivično delo teško ubistvo. U izrečenu kaznu joj se uračunava vreme provedeno u pritvoru i kućnom pritvoru.

Zajedničku žalbu branioca i okrivljene je Apelacioni sud u Kragujevcu odbio kao neosnovanu. Okrivljena je upućena na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevcu.

Mediji su ranije pisali da je Tijana svoju bebu ugušila tako što je odsekla gumeni deo cucle kroz koji je provukla konac koji je zatim stavila u usta bebi, koja je progutala taj deo cucle, a što je dovelo do gušenja.

Ona je nakon toga otišla da drugo dete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko bude plakala.

Brat je, prema ranijim informacijama, po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega je dete odneo u Dom zdravlja, gde su lekari konstatovali smrt.

