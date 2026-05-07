Služba za visokotehnološki kriminal Uprave za tehniku MUP, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu identifikovali su mladića N.M. (28) osumnjičenog da je slao svoje eksplicitne snimke devojčici od 12 godina, saznaje "Blic".

Osumnjičeni je uhapšen pre sat vremena.

Prema informacijama, on je na društvenoj mreži Tik Tok i putem Vibera stupio u kontakt sa devojčicom (12).

- Sumnja se da joj je slao svoje eksplicitne snimke i tražio od nje da ona njemu šalje svoje. On je čak pokušao i da zakaže viđanje sa njom sa ciljem da obljubi maloletno dete ali je uhapšen - kaže izvor "Blica".