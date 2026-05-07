Najvažnije:

Očekuje se da će Iran danas odgovoriti na predlog SAD o okončanju rata, približavajući se sporazumu o kratkom memorandumu.

Juče je predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale „veoma dobre razgovore“ sa Iranom u prethodna 24 sata.

Tenzije na moru ostaju visoke. Juče je američka vojska pucala na tanker pod iranskom zastavom koji je plovio ka iranskoj luci, sprovodeći svoju blokadu. Akcija je usledila nekoliko sati nakon što je Iran pokrenuo telo za koje je rekao da će upravljati saobraćajem kroz Ormuski moreuz, što je njegov najnoviji pokušaj da formalizuje kontrolu nad trgovinskim grlom uprkos upozorenjima SAD.

Izrael je ciljao visokog komandanta Hezbolaha u prvom napadu u Bejrutu od prekida vatre u Libanu, rekao je premijer Benjamin Netanjahu, ističući krhkost primirja.

Proiranski protest izbio u Teheranu, demonstranti pitaju da li će Tramp ponovo napasti.

UŽIVO

Moskva kritikovala zabranu sovjetskih i ruskih simbola u Berlinu

Odluka berlinskih vlasti da zabrane prikazivanje sovjetskih i ruskih simbola na spomenicima 8. i 9. maja izazvala je oštre kritike, a ruski ambasador u Nemačkoj, Sergej Nečajev, opisao je to kao neprijateljski potez. Pezeškijan se sastao sa Hamneijem; Razgovor trajao više od dva sata

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da se nedavno sastao sa iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Modžtabom Hamneijem i istakao da je sastanak održan u intimnoj atmosferi i da je trajao skoro dva i po sata.

Amerikanci poslali još 10.000 vojnika na Bliski istok

Od februara, Sjedinjene Države su povećale prisustvo svojih vojnika u bazama na Bliskom istoku za oko 10.000 ljudi, čime je ukupan broj porastao na 50.000 usred sukoba sa Iranom, objavio je Njujork tajms (NYT), pozivajući se na izvore.

Novi snimak: Iran ispaljuje balističke rakete sa nezaštićene lokacije

Pojavio se novi ratni snimak koji prikazuje Korpus islamske revolucionarne garde kako ispaljuje balističke rakete sa ravne i potpuno nezaštićene lokacije.

Čitava misija, kako se vidi na video snimcima, prošla je bez incidenata uprkos pretnjama o trenutnom napadu.

Teheran: Propala operacija "Veruj mi, brate"

Operacija "Veruj mi, brate" je propala. Sada nazad na uobičajeni program sa operacijom "Lažnjak", objavio je predsednik parlamenta Irana Muhamed Bager Galibaf na Iksu.

Objava je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp "pauzirao" operaciju Projekat sloboda, posle čega su se u medijima pojavili navodi o skorom sklapanju mirovnog sporazuma između SAD i Irana.

Očekuje se da će Iran danas predati odgovor o predlogu SAD za kraj rata

Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je regionalni izvor za CNN. Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale „veoma dobre razgovore“ sa Iranom u protekla 24 sata. "U dobroj smo poziciji. Stvari idu dobro, ali moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako ne uspemo, moraćemo da preduzmemo ozbiljnije korake. Ipak, oni žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je CNN.

Izrael izveo napad na Bejrut

Izrael je u sredu uveče izveo prvi vazdušni napad na Bejrut nakon što je 16. aprila stupilo na snagu primirje u Libanu, a premijer Izraela Benjamin Netanjahu i izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštili su da je meta bio komandant elitne jedinice Radvan Hezbolaha.

U zajedničkom saopštenju navodi se da su Izraelske odbrambene snage Izraelske odbrambene snage gađale "komandanta Radvan snaga u terorističkoj organizaciji Hezbolah kako bi ga eliminisale". Netanjahu i Kac su naveli da su, kako prenosi Tajms of Izrael, pripadnici Radvan jedinice odgovorni za napade raketama na izraelska naselja i za napade na izraelske vojnike.

Kalibaf: Pobeda u sadašnjem ratu pretvorila bi Iran u globalnu silu

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf izjavio je danas da će Iran postati "globalna sila" i ključni međunarodni akter ukoliko pobedi u aktuelnom sukobu sa SAD i Izraelom. U audio-poruci koju su preneli iranski mediji, Kalibaf je rekao da bi pobeda u ratu donela zemlji i političke i ekonomske koristi.

"Konačna pobeda u ovom ratu transformisaće Iran u uticajnog igrača u međunarodnom sistemu, a upravo to dostignuće otvoriće put materijalnom i duhovnom napretku zemlje", poručio je Kalibaf. On je istovremeno priznao da stanovništvo trpi zbog rata i ekonomskih posledica i pozvao Irance da se "žrtvuju kako bi olakšali napredak Irana ka pobedi", prenosi Press TV.

BONUS VIDEO