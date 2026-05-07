Šel je prijavio profit od 6,92 milijarde dolara (5,1 milijardu funti) za prvi kvartal, što je više nego što su analitičari očekivali i u odnosu na 5,58 milijardi dolara u istom periodu prošle godine.

Cena nafte je značajno porasla od početka američko-izraelskog rata sa Iranom, jer je ključni Ormuski moreuz - koji obično prenosi oko 20% globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa - efikasno zatvoren.

Prošle nedelje, rivalski energetski gigant BP je saopštio da se njegov profit za prva tri meseca godine više nego udvostručio.

„Šel je ostvario snažne rezultate omogućene našim neumornim fokusom na operativne performanse u kvartalu koji je obeležio neviđeni poremećaj na globalnim energetskim tržištima“, rekao je izvršni direktor Šela, Vael Savan.

„Bezbednost naših ljudi ostaje naš prioritet dok tesno sarađujemo sa vladama i kupcima kako bismo zadovoljili njihove energetske potrebe.“

Kao i kod BP-a, jedan od faktora koji su uticali na rast Šelovog profita bili su bolji rezultati u njegovom poslovanju sa trgovinom naftom.

Nagle promene cene nafte koje su se pojavile od početka rata u Iranu mogu proširiti razliku između kupovnih i prodajnih cena. Ovo obično omogućava trgovcima da ostvare veći profit.

Međutim, Šel je saopštio da je njegova proizvodnja nafte i gasa pala za 4% u poređenju sa poslednja tri meseca prošle godine zbog sukoba, koji je doveo do oštećenja njegovog postrojenja za gas Katarski biser.

