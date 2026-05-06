Milan G. (45) iz Niša, koji je optužen da je 6.maja 2022. godine, na Đurđevdan, udavio svog brata Sašu Grujića (52) a onda ga odmah obukao kao za sahranu, osuđen je decembra 2023. godine u Višem sudu u Nišu na 10 godina zatvora i obavezno lečenje u zatvorskoj bolnici.

Utvrđeno je da Milan bio smanjeno uračunljiv jer boluje od paranoidne šizofrenije.

Prema optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Nišu zločin se odigrao u toku noći između 5. i 6.maja 2022. godine, u vremenskom periodu od 21 do 3.30 časova u porodičnoj kući u kojoj su braća živela sama nakon smrti roditelja. Milan je optužen da je ubistvo brata počinio u stanju “bitno smanjene uračunljivosti”.

-Brata Sašu G. je najpre pesnicom snažno udario u predelu desnog oka, da bi ga zatim, kada je pao na pod, šutirao nogama na kojima je imao obuću sa tvrdim đonom u predelu glave, lica i butina a potom ga rukama snažno stezao u predelu vrata, nanevši mu zbirno teške telesne povrede. Usled ugušenja nastalog kao posledica stezanja rukama u predelu vrata, oštećeni Saša Grujić je na licu mesta preminuo. Telo pokojnog je potom podigao i ostavio da leži na krevetu, a zatim ga presvukao i garderobu koju je pokojni prethodno nosio na sebi bacio u kantu za smeće u dvorištu porodične kuće, nakon čega je pozvao Zavod za hitnu medicinsku pomoć i prijavio prirodnu smrt svog brata, navodi se u optužnici VJT Niš.

Obdukcijom je utvrđeno da je Saša zadobio višestruke povrede glave vrata i lica, od krvnih podliva i oguljotina, pa do preloma roga grkljanske hrskavice.

Milan G, se u toku istrage branio ćutanjem ali je na suđenju odlučio ipak da iznese odbranu. Pravdao se da nije kriv za krivično delo koje mu se stavlja na teret istakavši da brata nije ubio već da je on te noći navodno pao u hodniku a potom umro prirodnom smrću. Fatalne povrede koje je zadobio njegov brat Saša on je pokušao je da opravda time da mu je pružao prvu pomoć davanjem veštačkog disanja i masažom srca, pokušavajući da ga osvesti.

- Nisam kriv za ubistvo brata. Da li sam prikrio leš - nisam, da li sam ga šutirao – nisam, da li sam ga davio – nisam. Bio sam u drugoj sobi, čuo sam da je pao u hodniku pa sam ga vratio u krevet. Povrede na vratu zadobio je jer sam ga drmao da ga probudim. Nisam bio svestan da je već umro. Hteo sam samo da mu pomognem a ispalo je kao da sam ga davio – rekao je Milan na ročištu u završnoj reči.

Smrt nisu izazvali lekovi

Veštak Zavoda za sudsku medicinu dr Aleksandra Antović izjavila je na jednom od prethodnih ročišta da smrt nije nastupila usled trovanja lekovima koji su pronađeni krvi Saše Grujića već usled “stezanja vrata šakama”. Ona je dodala da su u krvi i urinu nađeni tragovi “dijazepama” i njegovog metabolita kao i antipsihotika “olanzapina” u terapijskim dozama koje predstavljaju koncentraciju lekova u željenoj dozi ordiniranoj od strane nadležnog lekara.

-Takve doze ne mogu da dovedu do smrtnog ishoda. Konkretno, ovde se ne radi o smrti nasilnog porekla uzrokovanoj lekovima već ugušenjem kao posledica stezanja vrata šakom ili šakama, kategorična je bila dr Antović.

Kako je „Blic“ ranije pisao, Milan je pokušao da prikrije zločin ispričavši da je brat umro prirodnom smrću i da ga je zatekao bez znakova života u krevetu. On je naveo da je Saša oko 22 časa pao kada je pošao u toalet, a da je pokušao da mu pomogne te da su povrede na vratu nastale kada je kasnije pokušao da mu pomogne. Do dolaska mrtvozornika on je skinuo Saši odeću u kojoj je spavao, obukavši ga odmah za sahranu pa mu je čak i vilicu vezao maramom kako se ne bi otvarala. Žurbu u pripremama za sahranu brata je opravdao opravdao je time „da se telo lakše obuče dok se ne ohladi“, ali je mrtvozornik video modricu ispod oka preminulog Saše pa je obavestio policiju. Više javno tužilaštvo telo je uputilo na obdukciju koja je pokazala crne slutnje da je smrt nasilna i da je Saša je zadavljen stezanjem vrata, pa jeMilan uhapšen posle zločina i zadržan u policiji.

Alo/Blic