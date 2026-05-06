Budućnost NIS-a i pančevačke Rafinerije ostaje jedno od ključnih pitanja energetske bezbednosti Srbije uoči mogućeg dogovora sa mađarskim MOL-om i ruskim Gaspromnjeftom.

Broker Branislav Jorgić za RTS upozorava da Srbija u dogovoru mora da obezbedi pun kapacitet rada Rafinerije "Pančevo", pravo preče kupovine i očuvanje pozicije NIS-a na regionalnom tržištu. Vlasnik pumpe i počasni predsednik UPS Nebojša Atanacković ističe da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi efikasno i u punom obimu, jer od toga zavise prihodi kompanije i stabilnost domaćeg tržišta derivata.

Razgovori o budućnosti Naftne industrije Srbije između Srbije, mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta ulaze u završnu fazu, a dogovor o pravima i obavezama akcionara očekuje se sredinom meseca. Paralelno sa pregovorima o vlasničkoj strukturi, Srbija razmatra i mogućnost otkupa dela energetske infrastrukture NIS-a, uključujući i udeo u vetroparku u Plandištu.

Broker Branislav Jorgić kaže da razgovori o budućnosti NIS-a napreduju i podseća da je za Srbiju crvena linija pregovora Rafinerija "Pančevo".

"Beograd na tome insistira – da obezbedi njeno funkcionisanje i obim proizvodnje – i to svakako treba da bude definisano dokumentom, kako bismo bili potpuno zaštićeni. Međutim, postoji još važnih stvari koje bi trebalo da se dogovore, poput prava preče kupovine ako se MOL u nekom trenutku odluči na dalju prodaju, statusa naftnih nalazišta na severu Srbije, rudne rente i statusa malih akcionara", ističe Jorgić.

Vlasnik pumpe i počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković naglašava da je status pančevačke Rafinerije bio obezbeđen i prethodnim ugovorom Srbije i Gaspromnjefta.

"Prosto, naš interes je da imamo efikasnu rafineriju koja zapošljava određen broj ljudi. Ako bi se količina nafte koja se tu prerađuje smanjila, prihodi bi značajno opali. Približno, trećina kompanije je u našem vlasništvu i bitno je da prihod bude maksimalan", navodi sagovornik Jutarnjeg programa.

Sinergija rafinerija

Atanacković napominje da je značajno i šta se dešava na benzinskim stanicama, što je još jedan od razloga da rafinerija radi u punom kapacitetu.

"Postoje države koje nemaju svoje rafinerije a imaju derivate na benzinskim stanicama, ali za nas je važno da proizvodnja Rafinerija ‚Pančevo‘ opstane", podvlači počasni predsednik UPS-a.

MOL je ranije potvrdio da planira da zadrži dugoročno upravljanje rafinerijom u Pančevu i istovremeno "iskoristi sinergiju između rafinerija". Jorgić ukazuje da se takve ideje moraju precizno odrediti.

"Sinergija je lepa reč, ali je pitanje šta bi se iz svega toga dobilo. Rečeno je da bi rafinerija u Rijeci pokrivala deo primorske Hrvatske, deo Bosne i Hercegovine, Crnu Goru i Albaniju, pa se postavlja i pitanje da li ćemo zadržati naš status u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da držimo oko 20 odsto maloprodaje u BiH. Sinergija je moguća, ali je bitno da nam u toj raspodeli pripadne i visoko-tehnološka prerada", tvrdi Jorgić.

