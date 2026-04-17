Nepoznata osoba izazvala je požar tokom noći u beogradskom naselju Ripanj, nakon što je, bacila Molotovljev koktel na jednu pogrebnu radnju.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, napadač je najpre razbio izlog objekta, a zatim u unutrašnjost ubacio zapaljivu flašu, sa očiglednom namerom da izazove požar i pričini veću materijalnu štetu.

Ipak, iz za sada nepoznatih razloga, Molotovljev koktel nije eksplodirao u punom obimu, već je samo goreo na mestu gde je pao. Vatra je zahvatila deo unutrašnjosti radnje, pri čemu je oštećeno i izgorelo nekoliko kovčega, ali je, srećom, izbegnuta veća katastrofa koja je mogla da ima dalekosežnije posledice.

Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta, gde je obavila uviđaj i započela prikupljanje svih relevantnih tragova i dokaza. Zasad nije poznato šta je motiv ovog incidenta, niti da li je reč o ciljanoj akciji ili vandalskom činu.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti pod kojima se ovaj događaj odigrao, kao i identitet osobe koja stoji iza ovog napada.

