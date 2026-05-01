Veliki broj Beograđana u ranim jutarnjim časovima stigao je na Košutnjak, Adu Ciganliju, Avalu i druga izletišta, gde će uz tradicionalni roštilj, muziku i sportske aktivnosti proslaviti praznik rada.

Fotoreporter Alo! portala zabeležio je najbolje kadrove sa Ade:

Na Košutnjaku je najviše mladih, a mnogi su na izletišta došli sinoć kako bi zauzeli što bolje mesto za druženje.

Jedno od najposećenijih izletišta za prvomajski uranak je nacionalni park ''Fruška gora'', gde dolaze izletnici iz svih krajeva Srbije, a najpopularnije lokacije tog parka su Zmajevac, Letenka, Stražilovo...

Prvomajski uranci organizovani su i na izletištima u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Vršcu, Kruševcu, Čačku, Novom Pazaru...

Mnogi prvomajske praznike provode u turističkim centrima širom Srbije, gde se očekuje velii broj turista.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve koji odluče da prvomajske praznike provedu u prirodi, da budu oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom.

Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima, ističe MUP.