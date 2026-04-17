Vlasnik pogrebne radnje u beogradskom naselju Ripanj, na koju je tokom noći bačen Molotovljev koktel, ispričao je kako je saznao za incident, ali i šta je prethodilo ovom događaju.

Prema njegovim rečima, za napad je saznao oko 8 časova ujutru, kada ga je pozvao komšija i obavestio da je izlog na radnji razbijen.

- Komšija me je zvao oko osam sati i rekao da mi je razbijeno staklo. Ja sam potom pozvao suprugu, koja je sa komšijom otišla do radnje, pošto ja nisam bio tu, i tada su videli da unutra gori. Oni su odmah pozvali policiju koja je brzo stigla i obavila uviđaj - ispričao je vlasnik.

Prema njegovim rečima, prava je sreća što zapaljiva naprava nije odmah izazvala veću eksploziju i požar, jer bi u tom slučaju šteta bila daleko veća.

- Srećom, taj Molotovljev koktel nije se odmah razbio kako bi sve planulo, već je polako goreo, pa je vatra zahvatila samo deo unutrašnjosti - naveo je on.

Govoreći o mogućem motivu, vlasnik je istakao da ne može sa sigurnošću da tvrdi ko stoji iza napada, ali da je nedavno imao neprijatnost koja ga je uznemirila.

- Imao sam skoro svađu sa jednom starijom ženom, koja mi je tada rekla da će mi poslati neke mafijaše. Ne znam da li to ima veze sa ovim što se dogodilo - rekao je vlasnik i dodao da veruje da će policija brzo rasvetliti slučaj i pronaći osumnjičeno lice.

Policija je obavila uviđaj, a istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta, kao i identitet počinioca.

