Majka Smilja M. (44) iz Srpske Crnje 2023. uhapšena je zbog sumnje da je namerno zapalila svog sina Aleksandra T. (26), koji je posle više dana u bolnici umro u mukama.

Kako smo ranije pisali, njemu je izgorelo više od 50 odsto kože, ali uprkos borbi lekara nije uspeo da izdrži.

- Aca mi je bio prijatelj, ma, bio mi je kao brat. Dnevno smo provodili više od 12 sati, a sada ga nema više. Ubila ga je ona koju je najviše voleo i uvek branio. Ona će sad da dobije maksimalno 20 godina robije, dok će Aca zauvek da truli pod zemljom - ovim rečima počeo je svoju ispovest ranije za Alo! Anton Jovanović, najbolji prijatelj Aleksandra T.

Tragedija se dogodila 1. decembra 2023., oko 19 sati, u Ulici kralja Aleksandra, u kući, u mestu Srpska Crnja u Banatu.

- Aca je otišao da poseti majku i tu osobu koja živi s njom. Znate, Aca je tu ženu mnogo voleo i čak je ćutke prelazio preko svih uvreda i psovki koja mu je izgovarala. Prešao je i preko toga što je ta žena pre oko dva meseca njega i njegovog brata polila benzinom i pokušala da zapali - u jednom dahu pričao je prijatelj i koordinator za ljudska i manjinska Anton.

- Mladić je u teškom stanju i nije mogao da da izjavu i ispriča svoju stranu priče, zbog toga je istraga u toku, a prerano je davati bilo kakve informacije u vezi sa slučajem koji je šokirao meštane ovog mirnog banatskog mesta - tvrdi naš sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama, majka je odranije poznata policiji i u trenutku ovog incidenta bila je na izdržavanju kućnog zatvora bez elektronskog nadzora (nanogice) u trajanju od godinu dana.

- Meštani tvrde da je na izdržavanju kazne, jer je nekoj osobi nanela teške povrede. Kako kažu, ona i njen emotivni partner su problematični i alkoholičari. Majka je često pravila probleme, zbog čega mnogi misle da je sposobna da to učini i svom sinu - kaže naš sagovornik.

On ističe da je Aleksandar najviše patio zbog jedne stvari - a to je što se majka prema njemu i njegovoj braći ponašala kao da su joj smrtni neprijatelji.

- Čuo sam da je te večeri nestalo struje i sumnjam da je tad ta žena iskoristila situaciju da ispuni obećanje koje je dala sinovima, a to je da ih zapali. Ujutro sam čuo i otišao do kuće u kojoj je Aca zapaljen. Video sam nju i njenog prijatelja i pitao šta se to dogodilo i zašto su to uradili. Odgovor koji je usledio me je šokirao. Dok je Acina majka bila naslonjena na prozor kombija, taj njen prijatelj je rekao: „Nisam ga ja zapalio, već ona“, a zatim je tražio cigaretu - drhtavim glavom priča Anton.

