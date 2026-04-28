U javnosti su se pojavile uznemirujuće tvrdnje o vojnoj doktrini Severne Koreje, prema kojima se od vojnika očekuje da ne dozvole zarobljavanje po svaku cenu, čak i po cenu sopstvenog života.

Ove tvrdnje dodatno su podgrejane govorom severnokorejskog lidera Kim Džong Una, održanim u Pjongjangu prilikom otvaranja spomenika vojnicima poginulim u ratu u Ukrajini.

U tom obraćanju, Kim je istakao da su pojedini vojnici „izabrali samouništenje“ kako bi, kako je naveo, sačuvali čast i izbegli zarobljavanje.

– Heroji koji su bez oklevanja izabrali samouništenje, samoubilački napad, da bi odbranili veliku čast… Poginuli su herojskom smrću – rekao je Kim, obraćajući se porodicama stradalih i prisutnim zvaničnicima.

Ovakve izjave dolaze nakon ranijih izveštaja u kojima se navodi da su severnokorejski vojnici, navodno angažovani u ratu uz ruske snage, dobijali naređenja da ne smeju pasti živi u ruke protivnika.

Podsetimo, 2024. godine Kim Džong Un i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali su sporazum o vojnoj saradnji koji uključuje međusobnu podršku u slučaju sukoba.

Prema procenama zapadnih i južnokorejskih obaveštajnih službi, Severna Koreja je od tada poslala hiljade vojnika, kao i velike količine vojne opreme i oružja, kako bi pomogla ruskoj strani.

Istovremeno, procene ukazuju na značajne gubitke među severnokorejskim snagama, sa velikim brojem poginulih na frontu.

Navodi o ekstremnim pravilima ponašanja u borbi zasnivaju se na obaveštajnim podacima i izjavama zarobljenih vojnika, ali nisu nezavisno potvrđeni.

Paralelno sa tim, Severna Koreja nastavlja intenzivno testiranje naoružanja. U poslednjem periodu testirane su balističke rakete kratkog dometa, uključujući modele poznate kao Hvasong-11, koje su prema pojedinim tvrdnjama isporučene Rusiji.

Ovi potezi dodatno pojačavaju zabrinutost međunarodne zajednice, posebno zbog mogućnosti da severnokorejska vojska kroz ovaj sukob stiče realno borbeno iskustvo.