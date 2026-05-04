Na lažovskoj televiziji Nova S, tokom emisije "Utisak nedelje", đilasovac Vladimir Obradović priznao je da vlast nije kriva za pad nadstrešnice u Novom Sadu.

On je rekao da postoji dokument, koji je objavljen, a koji to i dokazuje.

"Znači, postoji dokument, mi smo ga objavili. Ovo je javno dostupan građevinski dnevnik od 5. jula, dakle pre otvaranja stanice, koji su potpisali i izvođač i nadzor. Dakle, glavni izvođač CRIC konzorcijum kineski i nadzor konzorcijum Utiber-Ežis, u kome piše da se obavlja čišćenje prostora pred otvaranje i time su se stekli uslovi da se krilo B otvori i da je bezbedno za putnike. Dakle, ovo su potpisali i izvođač i nadzor", iskao je Obradović.

Podsetimo, u istoj emisiji blokaderka Sanja Fric koja je docent Građevinskog fakulteta u Beogradu priznala je da nije korupcija srušila nadstrešnicu.

"Takva konstrukcija je specifična i to javnost treba da zna. Oštećenja koja su postojala unutar tih zatega nije moguće videti golim okom. Znači, to bi podrazumevalo destruktivne metode pregleda te konstrukcije. Znači, da se spusti ta nadstrešnica, pa da se razbiju betonske obloge, da se pogleda kakvo je stanje."

Time je faktički priznala da je ceo blokaderski narativ o korupciji od samog početka bio laž sa namerom da se izazove nestabilnost u Srbiji i obojena revolucija.