Na lažovskoj televiziji Nova S, tokom emisije "Utisak nedelje", đilasovac Vladimir Obradović priznao je da vlast nije kriva za pad nadstrešnice u Novom Sadu. 

On je rekao da postoji dokument, koji je objavljen, a koji to i dokazuje. 

"Znači, postoji dokument, mi smo ga objavili. Ovo je javno dostupan građevinski dnevnik od 5. jula, dakle pre otvaranja stanice, koji su potpisali i izvođač i nadzor. Dakle, glavni izvođač CRIC konzorcijum kineski i nadzor konzorcijum Utiber-Ežis, u kome piše da se obavlja čišćenje prostora pred otvaranje i time su se stekli uslovi da se krilo B otvori i da je bezbedno za putnike. Dakle, ovo su potpisali i izvođač i nadzor", iskao je Obradović.

Podsetimo, u istoj emisiji blokaderka Sanja Fric koja je docent Građevinskog fakulteta u Beogradu priznala je da nije korupcija srušila nadstrešnicu.

"Takva konstrukcija je specifična i to javnost treba da zna. Oštećenja koja su postojala unutar tih zatega nije moguće videti golim okom. Znači, to bi podrazumevalo destruktivne metode pregleda te konstrukcije. Znači, da se spusti ta nadstrešnica, pa da se razbiju betonske obloge, da se pogleda kakvo je stanje."

Time je faktički priznala da je ceo blokaderski narativ o korupciji od samog početka bio laž sa namerom da se izazove nestabilnost u Srbiji i obojena revolucija.

Gajić reagovao na gostovanje Fric

Vladimir Gajić upitao je Sanju Fric zašto sve ono o čemu je pričala u "Utisku nedelje" nije tražila od projektanata? 

"U jučerašnjoj emisiji Utisak nedelje mogli smo da čujemo docenta Građevinskog fakulteta Sanju Fric kako tvrdi da je nadstrešnicu na Železničkoj stanici u Novom Sadu trebalo tokom rekonstrukcije spustiti na zemlju, ispititi sajle i ojačati je potpornim stubovima. 

Tačno, sve je to verovatno trebalo da se uradi ako docent Fric tako kaže. Jedino nam docent Fric nije objasnila zašto to nije tražila od projektanta, Saobraćajnog instituta CIP, kada je glasala za projekte rekonstrukcije brze pruge u okviru koje je bila i ova stanica kao član Državne revizione komisije? Kako se sada setila šta je trebalo da se uradi a nije se setila kao član Državne revizione komisije? Mogla je da zaustavi projekat ali nije. Prema tome, Sanja Fric kao i njen kolega iz Državne revizione komisije Vladan Đokić krivi su jer projekte nisu pregledali dobro i ukazali projektanu na greške o kojima sada pričaju. Da se izrazim njenim rečnikom - ruke su joj krvave jer ona je mogla na Državnoj revizionoj komisiji da zaustavi projekat a to nisu mogli ni direktor a ni Vlada", napisao je Gajić, između ostalog, u svojoj objavi na Iksu.

