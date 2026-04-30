Policija u Hrvatskoj traga za maloletnim Romeom Fischerom, čiji je nestanak prijavljen 25. aprila.

Iako ima prebivalište u Rijeci, dečak je poslednji put viđen u Splitu, a slučaj vodi Policijska uprava primorsko-goranska.

Reč je o dečaku rođenom 2012. godine, hrvatskom državljaninu.

Visok je i mršav, ima smeđe-crnu kosu i oči i govori hrvatski jezik. Okolnosti njegovog nestanka, za sada, nisu dodatno razjašnjene.

Sliku dečaka možete pogledati OVDE.

Potraga je i dalje u toku, a policija poziva građane da, ako imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku, o tome odmah obaveste najbližu policijsku stanicu u Hrvatskoj.

Informacije se mogu poslati i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr

