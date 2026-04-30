Sinoć je u rijaliti programu Elita 9, nakon žurke, došlo do žestokog sukoba između nekadašnjeg ljubavnog para Sofija Janićijević i Borislava Terzića Terze, u kojem su pale teške reči, uvrede i psovke, nakon čega je nastao opšti haos.

U imanje u Šimanovcima danas je ušao robot Toša kako bi razgovarao sa takmičarima i sumirao utiske nakon turbulentne noći.

Na samom početku, Dača Virijević je odlučio da raskrinka bivšu prijateljicu, Sofiju.

- Zaboravio si me, ne trebaju ti više moji tračevi - poručio je Virijević.

- Došao sam da razmenimo tračeve. Znam da sam vam nedostajao, ali sam vas posmatrao - odgovorio mu je Toša.

-Najveći utisak od sinoć je da je Filip folirant kao i Sofija i Terza - istakla je Matora.

Dača je potom detaljno opisao događaje iz prethodne noći.

- Sofija šta je sinoć izgovorila, to je strašno. Todićka je rekla Terzi: "Moram da ti kažem iako ide na moju štetu, tvojih drugara je tebe blam obzirom da si se vratio Sofiji", a ona dobacuje: "Ne znam da li ih je bio blam kad si Milici napravio dete", i onda je on rekao: "Šta mi pominješ nju i dete?" - ispričao je učesnik.

-Meni je bilo najzanimljivije kada se on izvinio Milici i rekao da je institucija - dodao je Stanić.

- Dok je ona išla do hotela, rekla mi je: "Vratiću mu za sve i dovešću ga do ludila, hoću da ga diskvalifikujem" - tvrdio je Virijević.

- Ko je prvi počeo? - upitao ga je Toša.

- Sofija, njega sam zvala da jede s nama i ona je krenula da pere tanjir dok smo mi sedeli - otkrila je Matora.

- Rekla je u kameru da je nasilnik i da hoće da je bije, a posle mi najavljuje da će ga diskvalifikovati. Nakon svađe mi je rgovorila: "Sad ću još da zakuvam, nek me udari i nek ide kući" - dodao je potom Dača.

-To on nikad ne bi uradio - rekao je Toša.

- Naravno da ne bi, ali je imala tu nameru. Vređala mu je celu porodicu i sve, rekao je da mu je krivo što nije poslušao Milicu za neke stvari. Mislim da ako ti neko uvredi majku deteta da je to kao da ti uvredi dete. Milica je devet meseci nosila tvoje dete i žrtvovala se - istakao je učesnik.

- Toliko je kvarna da je to strašno - zaključila je Jovana.