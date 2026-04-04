U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Strahinja B. (19), zbog sumnje da je 23. marta 2026. godine oko 3.30 časova, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan fitnes klub na teritoriji Gradske opštine Zemun.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu. Nakon toga, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Ručna bomba M-75

Naredbom o sprovođenju istrage Strahinji B. na teret se stavljaju krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

- Postoje osnovi sumnje da je Stahinja B. 23. marta 2026. godine, oko 3.30 časova na teritoriji GO Zemun, neovlašćeno nosio minsko-eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to ručnu bombu M-75 i izazvao opasnost za život i telo ljudi i imovinu većeg obima - navode iz tužilaštva i dodaju:

- On se najpre taksijem dovezao do ulice Branka Pešića odakle je peške došao do prostorija fitnes kluba gde je aktivirao i bacio ručnu bombu M-75, nakon čega se udaljio sa lica mesta. Usled dejstva detonacije i gelera polomljeno je staklo i štok prozora fitnes kluba dimenzija 70x80 cm, dok su na parking prostoru ispred objekta oštećena četiri parkirana vozila i skuter.

Ponovljen napad

Inače, u Zemunu je svega nekoliko dana kasnije napad ponovljen, na istom mestu. Naime, u noći između 1. i 2. aprila, oko tri sata iza ponoći došlo je do nove eksplozije kada su na istu teretanu bačene dve bombe. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u ovom incidentu nije bilo povređenih lica, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.

To je bio drugi put u veoma kratkom vremenskom periodu da se pomenuta teretana nalazi na meti napadača.

Nakon napada na njegov poslovni prostor, oglasio se i vlasnik teretane tvrdeći da mu nije jasno o čemu je reč.

Niko nije povređen

- Ja ne znam ni da li je bomba u pitanju, ne znam šta se tačno desilo. Istina je da je policija dolazila i da je napravljen uviđaj ovde, ali to nema veze sa mojom teretanom. Sa prostorijama i opremom je sve u redu, nemamo nikakvu štetu i niko nije bio tu kada se incident, koji god da je, dogodio, tako da niko nije povređen - rekao je posle prvog napada u martu vlasnik fitnes centra, koji se nalazi u sklopu stambene zgrade.

Komšije su tada ispričale da su u gluvo doba noći začuli detonaciju.

- Sreća u nesreći je što se sve dogodilo u gluvo doba noći, pa na ulici nije bilo prolaznika niti je bilo ljudi u teretani - rekao je jedan od stanara ulice.

