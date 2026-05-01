Britni Spirs je ponovo optužena da je izazvala incident upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola i droge.

Zbog nedoličnog ponašanja i izazivanja incidenta pevačica je uhapšena, saopštila je danas kancelarija okružnog tužioca u Kaliforniji.

- Četrdesetčetvorogodišnja američka pevačica optužena je za vožnju pod kombinovanim uticajem alkohola i najmanje jednog narkotika - prenosi Sky njuz.

Britni Spirs će biti ponuđeno priznanje krivice za blažu optužbu, nepažljivu vožnju pod uticajem alkohola i/ili droga, što je uobičajeno rešenje za osobe koje su pokazale spremnost da se podvrgnu lečenju od zavisnosti.

Predstavnik pevačice je početkom ovog meseca rekao da se Britni Spirs dobrovoljno prijavila u centar za rehabilitaciju i neće morati da prisustvuje sudskom ročištu zakazanom za ponedeljak, već će umesto nje moći da se pojave advokati.

Uhapšena i pre dva meseca

Podsetimo, pevačici Britni Spirs su i 4. marta stavljene lisice na ruke zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Kalifornijska saobraćajna patrola ju je zaustavila u okrugu Ventura oko 21.28 po lokalnom vremenu. Spirs je privedena sa lisicama na rukama oko 3.02 ujutru, a puštena je u 6.07 sati.

Njeni predstavnik Kejd Hadson oglasio se nakon hapšenja.

- Ovo je bio nesrećan incident koji je potpuno neoprostiv. Britni će morati preduzeti ispravne korake i poštovati zakon i nadamo se da će ovo biti prvi korak u dugo očekivanoj promeni u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu - izjavio je.

Spomenuo je i njene sinove, Šona Preston i Džejden Džems, koje je pevačica dobila u braku sa Kevinom Federlainom.

- Njeni dečaci će provoditi vreme s njom. Njeni bližnji će smisliti plan kako bi joj osigurali uspeh i dobrobit - dodao je.

Prema audio snimku, Britni je pre hapšenja vozila levo-desno i prebrzo.

- Crni BMW sedan je ulazio i izlazio iz traka, vozio je prebrzo. Kabriolet iz 2026. izvan Los Anđelesa. Možemo li, molim vas, poslati sve jedinice na ovo područje? - rekao je službenik, dok su druge jedinice pratile vozilo i opisivale lokaciju. Policajac je ubrzo zaustavio BMW. Vlasti su odmah zatražile službenika kvalifikovanog za testiranje vozača pod dejstvom alkohola i odvoz vozila.

