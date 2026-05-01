U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba potvrđeno je za Klix.ba.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijena je žena, a njen brat je povređen.

Na mestu nesreće su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), kao i ekipa Hitne pomoći.

Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

Prema nezvaničnim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja je došlo u stanu kada je muškarac zapucao ka ženi.

Potom je došao njen brat na koga je napadač takođe pucao. Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Takođe, nezvanično se saznaje da je muškarac koji je pucao pobegao s mesta zločina i za njim je pokrenuta potraga.

Klix.ba

