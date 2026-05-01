P. Ć. (32) sa Cetinja, državljanin Crne Gore, kojeg potražuje NCB Interpol Podgorica, uhapšen je juče u Švajcarskoj, saopšteno je danas iz Uprave policije.

U saopštenju se navodi da P. Ć. NBC Interpol Podgorica potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora koju mu je izrekao Osnovni sud u Bijelom Polju.

"On je osuđen na kaznu zatvora zbog izvršenja krivičnog dela falsifikovanje isprave. Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Švajcarske u cilju realizacije njegove ekstradicije", piše u saopštenju UP Crne Gore.