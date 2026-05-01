buke. Iako nije među najrazvikanijim destinacijama, upravo u tome leži njen šarm – netaknuta priroda, mir i mesta koja ostavljaju bez daha.

Ovde se prepliću divlji pejzaži, neobične pojave i bogata istorija, pa Radan nije samo planina za šetnju, već iskustvo koje se pamti.

Planina obavijena legendama

Jedno od najpoznatijih mesta na Radanu je Đavolja Varoš – prirodni fenomen koji izgleda kao prizor iz nekog drugog sveta. Više od 200 kamenih stubova, oblikovanih vetrom i kišom tokom vekova, stvara gotovo nestvarnu sliku.

Narodno predanje kaže da su to okamenjeni svatovi – svadbena povorka koju su proklele natprirodne sile. Upravo zbog tih priča, ovo mesto često prati aura misterije, pa mnogi dolaze ne samo zbog prirode, već i zbog osećaja da su zakoračili u nešto neobjašnjivo.

Vodopadi i divlja priroda

Radan nije poznat samo po neobičnim formacijama – ovde se kriju i prelepi vodopadi poput Ripivoda i Soko.

Slapovi čiste vode obrušavaju se niz stene, okruženi gustom šumom koja pruža savršen ambijent za odmor i beg u tišinu. Ove lokacije su idealne za planinarenje, fotografiju ili jednostavno – za trenutke bez žurbe.

Kroz planinu protiče i Radanska reka, koja dodatno obogaćuje pejzaž i pruža dom brojnim biljnim i životinjskim vrstama.

“Uzbrdna nizbrdica” – neobična pojava koja zbunjuje

Jedna od najzanimljivijih atrakcija na Radanu je takozvana „uzbrdna nizbrdica“. Na prvi pogled, put izgleda kao da ide nizbrdo - ali kada zaustavite automobil, on počinje da se kreće uzbrdo.

Slično se dešava i sa vodom koja, umesto da teče niz padinu, deluje kao da ide u suprotnom smeru.

Iako su meštani dugo verovali da je reč o nekoj vrsti „magnetnog čuda“, nauka daje drugačije objašnjenje – u pitanju je optička varka koja vara čulo ravnoteže i percepciju nagiba.

Prolom Banja – mesto za oporavak tela i duha

 
Nedaleko od Radana nalazi se Prolom Banja, poznata po svojim lekovitim vodama.

Ova banja vekovima privlači posetioce zbog blagotvornog dejstva na organizam – posebno kod problema sa bubrezima, varenjem i kožom. Danas nudi i moderne wellness sadržaje, ali i mir koji se retko gde može pronaći.

Šta još vredi videti u okolini

Ako se već nađete u ovom delu Srbije, ne propustite:

  • Lukovska Banja – još jedno poznato lečilište sa termalnim izvorima
  • Kuršumlija – grad bogate istorije
  • Manastir Svetog Nikole – zadužbina Stefan Nemanja
  • Justinijana Prima – ostaci vizantijskog grada cara Justinijan I

Zašto otići na Radan?

Ako tražite mesto koje nije preplavljeno turistima, a nudi prirodu, mir i priče koje se prenose generacijama – Radan je pravi izbor.

Ovde ne dolazite samo da vidite – dolazite da osetite.
Tišinu, prirodu i onaj osećaj da ste otkrili nešto što još nije postalo masovno.

I upravo zato, planina Radan ostaje jedan od najlepših skrivenih dragulja Srbije.