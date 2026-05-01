Bivši skijaški reprezentativac Hrvatske, Vedran Pavlek biće izručen Zagrebu u što kraćem roku. Sva dokumentacija je predata vlastima Kazahstana, koje su ga uhapsile

Na zahtev USKOK-a, u saradnji sa MUP-om RH, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije dostavilo je kazahstanskim vlastima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je uhapšen u Kazahstanu.

Očekuje se da će, nakon što tamošnja nadležna tela sprovedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, Pavlek biti izručen Hrvatskoj u što kraćem roku.

Sva nadležna tela pritom koordinisano sarađuju s kazahstanskim vlastima u skladu s uobičajenom praksom u ovakvim slučajevima, izjavio je ministar Damir Habijan, prenosi Večernji list.

Ko je Vedran Pavlek?

Vedran Pavlek (rođen 27. aprila 1973. u Zagrebu) je bivši hrvatski alpski skijaš i učesnik Svetskog kupa. On je učestvovao na tri Zimske olimpijske igre i tri FIS svetska prvenstva u alpskom skijanju, kao i na brojnim trkama FIS Svetskog kupa u skijanju.

Bio je nosilac zastave Hrvatske na Zimskim olimpijskim igrama 1994. u Lilehameru. Pavlek je od 2008. godine i član Izvršnog odbora FIS-a za alpsko skijanje, a od 2005. godine i generalni direktor Organizacionog komiteta Audi FIS Svetskog kupa u slalomu u Zagrebu.

Takođe je predvodio hrvatsku alpsku skijašku reprezentaciju na tri Zimske olimpijske igre (2002, 2006, 2010), gde je tim osvojio ukupno četiri zlatne i pet srebrnih medalja. Pavlek je studirao poslovnu administraciju i menadžment na Univerzitetu u Zagrebu.

Zašto je Hrvatska raspisala Interpolovu poternicu za njim?

Dana 28. marta 2026. godine, na zahtev hrvatske vlade, Interpol je izdao nalog za hapšenje Pavleka. Trenutne optužbe navode da je Pavlek mogao biti glavni organizator i vođa široko rasprostranjene sistemske korupcione mreže koja potiče iz Hrvatske skijaške asocijacije.

Pavlek je bio direktor hrvatske alpske skijaške reprezentacije i Hrvatskog alpskog skijaškog fonda između 1998. i 2026. godine.

Navodi se da su tokom više od 25 godina on i njegovi saučesnici proneverili sredstva u ukupnom iznosu većem od 30 miliona evra, prevarivši Skijaški savez i sponzore koji su podržavali njegov rad i aktivnosti.

Operacija pranja novca navodno je uključivala kompanije u Hrvatskoj i drugim državama, koje su, prema navodima, obradile stotine, ako ne i hiljade fiktivnih finansijskih transakcija.

U trenutku kada je izdat nalog za hapšenje, Pavlek je bio na poslovnom putu u Turskoj. Iako ga je Interpol već potraživao, uspeo je da napusti Tursku i sada je uhapšenu Kazahstanu gde je pokušavao da se sakrije.

