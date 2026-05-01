Dok avio-kompanije prizemljuju avione, a zvaničnici pozivaju građane da smanje putovanja na posao, napori Evrope da spreči nestašice izazvane ratom u Iranu nailaze na neočekivani problem: Niko ne zna koliko goriva kontinent zapravo ima.

„Imamo veoma ograničeno tržišno znanje i podatke za gas i naftu“, rekao je jedan visoki zvaničnik evropskog ministarstva energetike, govoreći kao i drugi citirani u ovom članku pod uslovom anonimnosti kako bi otvoreno razgovarao o osetljivom pitanju. „Naše znanje o tome šta se stavlja u opticaj, povlači i šalje različitim rutama... svakako nedostaje praćenje tržišta.“

Kada je reč o rafinisanim gorivima poput dizela i mlaznog goriva, slika je posebno mutna.

EU se prvenstveno oslanja na svoju zvaničnu statističku službu Evrostat i koordinacione sastanke sa zemljama članicama kako bi procenila nivoe ponude. Ali većina zaliha je van vidokruga u raštrkanim komercijalnim zalihama koje obuhvataju različite sektore, a firme nerado otkrivaju osetljive poslovne podatke koje nisu zakonski obavezne da prijave.