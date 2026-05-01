Podsetimo, Radovan T. (57) je u utorak hicima iz vatrenog oružja ubio rođenog brata Sinišu T. (53) u kući njihove majke, a onda je pucao i u sebe. Siniša je preminuo na mestu, a Radovan je sa teškim povrdema prevezen u UKC Vojvodine, ali je tamo ubrzo po prijemu preminuo.

Radovanova sahrana održana je 30. aprila, dok će ubijeni Siniša biti ispraćen na večni počinak u subotu, 2. maja.

Meštani Stapara, kako kažu, ne pamte veću sahranu od Radovanove.

- Staparci ne pamte ovoliku sahranu. Niko za njega nema ružnu reč da kaže. Pogledajte koliko je ljudi došlo, to sve govori. Bio je vredan, sposoban, porodičan čovek. Bio je omiljen svuda - komentarisali su ljudi na groblju.

U razgovoru sa komšijama pokojne braće koji su govorili za Kurir, njihova sumnja je da su se braća zavadila zbog kockarskih dugova mlađeg brata Siniše, te da je svađa eskalirala.

- Sinišu i Radovana je poznavalo celo selo. Ovo je malo mesto, svi se međusobno poznajemo. Radovan je osoba za koju niko ne bi mogao da pretpostavi da bi mogao da bude spreman na takav zločin - kaže jedna meštanka i dodaje:

- Oni su bili dobro situirani, imućna porodica. Stariji brat, Radovan, je imao svoju firmu, fabriku drvene ambalaže i pored toga još i farmu ovaca. Mlađi brat, Siniša, se jedno vreme bavio i politikom, a kako se pričalo po selu, u poslednje vreme je upao u neke dugove. Čula sam da je imao problem sa kockom.

Komšija koji živi nedaleko od kuće majke pokojne braće otkrio je da okruženje sumnja da je Sinišin porok bio okidač da se svađa završi tragično.

- Sada se po selu priča da je svađa izbila oko novca i nekakve kocke. To su sve sesoka nagađanja, ali ni ja ne vidim šta bi drugo moglo da natera Radovana, koji ne bi mrava zgazio, da učini nešto tako - kaže meštanka.

- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R.T. muškog pola, kao premeštaj iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod - navodi se u saopštenju UKC.

Inače, porodični zločin dogodio se u kući njihove majke, inače, vaspitačice u penziji.

