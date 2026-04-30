Tokom obilaska data centra, predsednik Vučić istakao je jedan važan detalj:

"Da svi ljudi u Srbiji vide, mi smo dobili taj sertifikat 4. To niko u regionu nema, dakle ni Hrvatska, ni Bugarska, ni Rumunija itd. A u Evropi da to pripada državi, da ima samo Poljska, ostalo su privatni data centri. Ukupno ima oko 10.000 superkompjutera, ali samo 90-100 sa takvim sertifikatom. Dakle biće uskoro tri takva u Srbiji, i kažem, samo mi i Poljaci imamo da to služi očuvanju nacionalnog suvereniteta. Naravno, zahvaljujući američkoj Nvidii i zahvaljujući ogromnim ulaganjima naše države. Kragujevac će od toga imati velike koristi, ali i država", rekao je predsednik.

