Podgoričani Saša L. (36) i Nemanja M. (36), uhapšeni zbog sumnje da su pomagali Milošu Medenici da pobegne iz Crne Gore, pušteni su iz pritvora.

Kako prenosi RTCG, advokat Saše L, Srdan Kažić potrvdio je da su osumnjićeni pušteni da se brane sa slobode, nakon što su na saslušanju negirali da su počinili navedeno delo, a Saša L. je izjavio i da je pre nekoliko meseci prošao i poligrafsko testiranje.

Kako smo već pisali, Saša L. i Nemanja M. juče su uhapšeni zbog sumnje da su omogućili bekstvo osuđenom Milošu Medenici, koji je u januaru pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva meseca, zajedno sa svojom majkom Vesnom Medenicom, a optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i druga teška krivična dela.

Trenutna lokacija Miloša Medenice nije poznata, a krajem januara je Interpol raspisao međunarodnu poternicu za njim.

