Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu, Saši Lakoviću (36) je određeno zadržavanje do 72 sata.

Laković je zajedno sa Nemanjom Mučalicom (36) uhapšen zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje bekstva Milošu Medenici. Policija sumnja da su Laković i Mučalica počinili krivično delo tako što su Milošu Medenici pružili pomoć i logistiku u skrivanju, kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio meru nadzora, te nakon što mu je postupajuća sudija odredila pritvor 28. januara ove godine.

NCB Interpol Podgorica je 29. januara, raspisao međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom, koji je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva meseca, prenose podgorički mediji.

