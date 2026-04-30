Povodom Prvog maja, kada mnogi građani tradicionalno borave u prirodi i roštiljaju, nadležni upozoravaju da nepažljivo rukovanje vatrom i žarom značajno povećava rizik od izbijanja požara.

Kako da se odgovorno ponašamo tokom boravka u prirodi i sprečimo incidente, ali se i zaštitimo od visokih kazni, otkrio je Miodrag Ikadinović - šef smene Vatrogasno-spasilačke brigade.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i da vatru pale samo na mestima koja su za to predviđena. Podsećamo i da Zakon o zaštiti od požara predviđa novčane kazne za nepoštovanje ovih pravila. Građanima savetujemo da vatru pale isključivo na mestima koja su za to određena i da sa sobom ponesu dovoljnu količinu vode kako bi je, nakon pripreme hrane, u potpunosti ugasili - počeo je Ikadinović.

Česta nepažnja sa ozbiljnim posledicama

Ikadinović navodi da tokom prvomajskih praznika često dolazi do incidenata zbog neugašene vatre, što može izazvati veće probleme nego što se na prvi pogled čini.

- Dešava se da ljudi ostave vatru neugašenu, pa se ona pod uticajem vetra proširi i izazove veliku materijalnu štetu. Takvi požari su teški za gašenje i zahtevaju angažovanje velikog broja ljudi i opreme, što predstavlja dodatno opterećenje za službe i otežava reagovanje u drugim vanrednim situacijama.

- Ukoliko je požar u početnoj fazi, može se pokušati gašenje vodom koju imaju sa sobom. Međutim, ako se požar proširi i izmakne kontroli, neophodno je odmah pozvati vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193. Požari koji su izazvani baterijama za električne trotinete nažalost nisu retkost i spadaju među zahtevnije intervencije. Nedavno smo imali slučaj požara baterije laptopa. Srećom, nije bilo povređenih. Preporuka je da se trotineti i slični uređaji ostavljaju na mestima gde eventualni požar ne može lako da se proširi, na primer na terasama bez zapaljivih materijala u blizini - zaključio je Ikadinović za Kurir televiziju.

