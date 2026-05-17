Medenica je 28. januara prvostepenom presudom osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora i 50.000 evra jer je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, šverc cigareta, protivzakoniti uticaj putem pomaganja i sprečavanje dokazivanja. Istog dana na 10 godina je prvostepeno osuđena i njegova majka Vesna Medenica, koja se nakon bekstva sina nalazi u pritvoru.

Miloš Medenica je pobegao dan uoči ili na sam dan izricanja prvostepene presude, a pošto mu je pritvor zamenjen merom kućnog nadzora.

Takav čovek postao je, logično, heroj blokadera - zato što govori protiv Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

Na blokaderskom nalogu na Instagramu Udruženje studenata akademije Šumadije, sa Akademije strukovnih studija Šumadije, podeljene su tvrdnje Medenice u vezi sa slučajem ubistva na Senjaku koje istražuje srpska policija.

Komentari pokazuju da blokaderi imaju visoko mišljenje o odbeglom kriminalcu čije reči uvažavaju.

Medenicu štite kavčani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da se Miloš Medenica nalazi na teritorije Crne Gore i da ga štiti "kavački klan".

Predsednik Srbije, odgovarajući na pitanja novinara o navodima iz pojedinih opozicionih medija i sa društvenih mreža da je njegov brat vlasnik restorana u kojem se dogodilo ubistvo Aleksandra Nešovića, kazao je da je te tvrdnje izmislio Miloš Medenica.

"Znate li ko je to izmislio i prvi rekao? Rekao je pravosnažno osuđeni Miloš Medenica, a kojeg prema našim obavještajnim podacima štiti 'kavački klan' i drži na teritoriji Crne Gore. Koji se ne javlja na izdržavanje kazne, sin nekadašenje predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Pošto ga drže kavčani, oni nisu uspeli u svom životu jer imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu, kao i ovi drugi, to je Aleksandar Vučić. Pošto sa drugim liderima, očigledno nemaju baš mnogo problema. I onda on kada ispriča sve što je čuo od svojih kolega jer su neki od tih narko-dileri koji su učestvovali u tome, onda moraju da ubace porodicu onog koji im najviše smeta, koji im predstavlja najveći problem", rekao je Vučić.



