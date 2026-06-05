Dok je javnost juče bila zatrpana policijskim saopštenjima a gde je skoro 90 sprskih državljana iz čarter leta bilo vraćeno sa tivatskog aerodroma i dalje se postavlja pitanje - ako već crnogorska policija i ANB „pokazuju mišiće“ nad državljanima Srbije, kako to da im već pola godine jedan od najtraženijih crnogorskih kriminalaca izmiče iz ruku?

Javnost Crne Gore i Srbije je itekako dobro upoznata sa slučajem bekstva Miloša Medenice čiji lik je počeo da se pojavljuje na društvenim mrežama.

Ko daje podatke Medenici?

Uprava policije je na početku tvrdila da je na delu veštačka inteligencija a to je svakako bio predmet i javne polemike, međutim jedna stvar je definitivno jasna: pomenuti lik Medenice iznosi osetljive operativne podatke koje u Crnoj Gori ne može imati niko drugi nego Agencija za nacionalnu bezbednost.

I dok se ANB bavi slučajem srpskih državljana, u javnosti se sve glasnije može čuti pitanje, a zašto možda isti oni ne bi mogli da pročešljaju svoje redove kako bi otkrili ko stoji iza najvećeg skandala u režiji ANB-a posle zloglasnog portala Udar kada su etiketirani sveštenici, aktivisti, novinari a pod palicom sada osuđenog bivšeg direktora Dejana Peruničića?

Posle Demokrata i Evrope sad, ostrvio se na funkcionere Srbije

Medenica se u prethodnom periodu, nakon što je iznio salve optužbi na račun određenih policijskih službenika, funkcionera Demokrata i Pokreta Evropa sad ostrvio i na račun funkcionera Republike Srbije.

Međutim, kako srpska tako i crnogorska javnost kao da zaboravlja da je Medenica osuđen na 10 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne grupe koja se bavila švercom narkotika i cigareta, da je sin bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice koja se sada nalazi u zatvoru, a koja je predstavljala gospodaricu crnogorskog sudstva i „crnu kutiju“ bivšeg režima.

Stoga se postavlja pitanje, ako su crnogorske službe tako dobro informisane i spremne na akciju - kako to da ne mogu da lociraju ovog odbeglog kriminalca koji malo po malo postaje pravi influenser na društvenim mrežama?

Ili možda, strah je to i pomisliti, ne žele da ga pronađu?

Alo.rs/Borba.me