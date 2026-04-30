Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je 30. aprila, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapšen M. A. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Kako se navodi, u dosadašnjem toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje indicije da su udruženju građana "POKRET MLADIH NOVOSAĐANA PROGRES", čiji je zastupnik osumnjičeni, dodeljena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada i Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju ukupno 14 projekata, u iznosu od 4.250.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomni pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 4.250.000,00 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičenom je, po odobrenju tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Iz ovog tužilaštva podsećaju da je u periodu od 19. februara 2025. do 6. aprila 2026. godine podneto ukupno 19 optužnih akata koji obuhvataju 261 projekat, a da je ukupna šteta po budžete Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada procenjena na više od 101,8 miliona dinara. Zaključno sa 28. aprilom ove godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu donelo je osam presuda - tri pravosnažne na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela i pet prvostepenih.

