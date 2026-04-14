Službenici Uprave policije Crne Gore danas su uhapsili M. J (38), iz Bara, državljanina Crne Gore, člana organizovane kriminalne grupe, za kojim je tragao NCB Interpol Podgorica. M. J. se danas predao policijskim službenicima.

NCB Interpol Podgorica je tragao za M. J. od 07.03.2023. godine, kada je međunarodna poternica raspisana za njim na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, uz saglasnost Ministarstva pravde Crne Gore.

On se potraživao radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Sumnja se da je M. J. bio član kriminalne organizacije koja je izvršila dva krivična dela teško ubistvo, i to teško ubistvo izvršeno na štetu A. G. 17.02.2020. godine i teško ubistvo izrvršeno na štetu P. M, u noći 26/27.02.2020. godine. Reč je o ubistvima Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića.

