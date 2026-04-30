Detalji razgovora podeljeni su putem zvaničnog instagram naloga predsednika:

"Prijateljski razgovor sa Tomiom Okamurom o svim temama od interesa za naše dve zemlje. Sagledali smo mogućnosti za dodatni razvoj naših sveukupnih bilateralnih odnosa i za produbljivanje parlamentarne saradnje. Tokom susreta sam uvaženom sagovorniku pokazao i Beograd na vodi, kao jedan od najvažnijih razvojnih projekata koji je promenio izgled glavnog grada i postao simbol ubrzane modernizacije Srbije.

Konstatovali smo da se naša ekonomska saradnja u poslednjih nekoliko godina dinamično razvija, uz porast robne razmene i trgovine uslugama i rastući priliv čeških investicija. Nastavićemo da unapređujemo saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, pre svega u oblasti energetike i rudarstva, saobraćaja i infrastrukture, poljoprivrede, turizma i automobilske industrije.

Sa uvaženim sagovornikom sam razmenio mišljenja o evropskom putu Srbije i zahvalio na kontinuiranoj podršci koju Češka Republika pruža našoj zemlji, kako bilateralno, tako i u okviru evropskih formata koji prepoznaju značaj proširenja i stabilnosti Zapadnog Balkana. Izrazio sam posebnu zahvalnost Tomiom Okamurom na razumevanju situacije na Kosovu i Metohiji, kao i na iskazanom prijateljskom stavu prema srpskom narodu.

Raduje nas to što je Češka potvrdila svoje učešće na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027, što vidimo kao još jednu potvrdu prijateljstva naših zemalja i zajedničke posvećenosti jačanju ekonomskih, inovacionih i kulturnih veza", zaključio je Vučić.

