Devojčica je nestala u naselju Strelka uveče 24. aprila. Otišla je kod drugarica, ali se nije vratila kući nakon što je pao mrak. Zabrinuti roditelji obratili su se policiji, koja je zajedno sa volonterima organizacije „Liza Alert“ započela potragu. Devojčicu je danonoćno tražilo oko 700 ljudi, a u potragu su dolazili i ljudi sa Krima i iz Rostovske oblasti.

Uveče 28. aprila telo je pronađeno pored vodene površine u susednom selu Beli. Organi reda su pregledali nadzorne kamere, nakon čega su uhapsili osumnjičenog, Aleksandra M. (31). Kako piše „KP-Kuban“, on je nakon zločina pokušao da pobegne, ali je uhapšen.

Navodi se daje tokom ispitivanja priznao je da je video devojčicu na ulici, ubacio je u automobil i zadavio. Telo je ostavio kod jednog od vodenih objekata.

„U ovom trenutku podignuta je optužnica protiv osumnjičenog, tokom ispitivanja je priznao krivicu i opisao okolnosti događaja. Istražitelj je sa optuženim izvršio rekonstrukciju događaja“, saopštila je pres služba Istražnog komiteta za Krasnodarski kraj.

Za one koji su poznavali Aleksandra, vest o njegovom hapšenju bila je šok. Navodi se da je delovao kao porodičan čovek – oženio se pre četiri godine, a društvene mreže su bile pune fotografija sa suprugom. Mnogo su putovali i vodili aktivan život.

Takođe je bio rukovodilac Temrjuškog ogranka Saveza kozačke omladine Kubanja, radio sa tinejdžerima na patriotskom vaspitanju i patrolirao ulicama kao deo dobrovoljne straže.

„Ne mogu da poverujem u sve ovo. Radio je sa decom, a onda je uradio tako nešto“, rekla je za „KP-Kuban“ njegova bivša koleginica Marija.

Pre oko pet godina napustio je taj posao i prešao na bolje plaćenu poziciju.

Trenutno je Aleksandar M. u pritvoru i čeka suđenje. Preti mu kazna do 20 godina zatvora ili doživotna robija.

