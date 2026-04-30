U Hrvatskoj juče uhapšen odbegli osumnjičeni škaljarac Vuk Lakićević, jedan od osumnjičenih za šest ubistava izvršenih od 2017. do 2019. godine

Krajem 2020. i početkom sledeće godine, među plaćenicima klana Škaljaraca nastala je panika nakon što je jedan od njihovih saradnika - Baranin Predrag Đuričković , odveden u Odeljenje specijalne policije, a razgovarali su kako da se reše ostataka Kavčana koje su likvidirali tokom te i prethodne godine... Zvona za uzbunu među izvršiteljima klana Škaljara upalila su se i kada su sredinom decembra 2020. godine dobili informaciju da bi jedan od vođa tog klana, sada pokojni Mile Radulović , mogao biti svedok saradnik.

„Ne znam šta da ti kažem, brate. Pa, dok se ova agonija ne završi, da svi ostanemo živi i da ne odemo u zatvor, onda ćemo videti, ne znam šta da ti kažem. Dobro, dobro. Ali gore sada ima puno vode, znaš, svega. Biće prokleto vruće, ali dobro, zaronićemo.“

Ovo je samo jedan od planova škaljara Lazara Klakora Dondoa , koje je predstavio svom saradniku Tripu Ivoviću Trkaču , objašnjavajući mu kako da se reši posmrtnih ostataka ubijenog Ilije Krstića , čije je telo, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, spaljeno nakon likvidacije, a zatim zabetonirano u kripti tvrđave Grabovac u Kotoru...

Razmatrao je nekoliko opcija, uključujući pretvaranje Krstićevih ostataka u prah buzdovanom, ili njihovo mlevenje...

Ovo proizilazi iz prepiske iz nekada zaštićene Ski aplikacije koju su vodili nekoliko Škaljana - Stefan Đukić Mandić , Mališa Bubanja , Trip Ivović, Lazar Klakor, Stefan Mićić ...

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Đuričkovića, Đukića Mandića, Bubanju, Ivovića, Klakora, Mićića, kao i juče uhapšenog Vuka Lakićevića i odbeglog Stefana Jankovića , da su 2017. godine postali članovi organizovane kriminalne grupe koju su formirali sada pokojni Alan Kožar, Alana Kožar, Radić i Radić , bili su i General i Demon.

Članovima te ćelije škaljarskog klana, odgovorne za najmanje šest ubistava, SDT je označilo i Zijada Nurkovića i Edmonda Mustafu, koji su u međuvremenu likvidirani.

Terete ih za ubistva Slobodana Šaranovića, ali i kavčana Siniše Vlahovića, Davora Prelevića, Ilije Krstića, Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

Bubanja, Đuričković i Klakor uhapšeni su nedavno, Đukić Mandić u ukrajinskom je zatvoru, Ivović u hrvatskom, a Mićić u spuškom pritvoru.

Lakićević je slobode lišen juče u Hrvatskoj, a za Jankovićem kao i za ukrajinskim i hrvatskim pritvorenicima - Đukićem Mandićem i Ivovićem, raspisane su potjernice.

Čitajući poruke barskih i kotorskih škaljaraca, specijalni tužioci pronašli su i one koje je 21. decembra 2020. godine Đukić Mandić slao Ivoviću, kojeg je i obavijestio da je Đuričković priveden.

Ukrajinski zatvorenik tog dana je u razgovoru sa Kotoraninom izrazio bojazan da bi Đuričković policiji mogao otkriti informacije o likvidaciji Bulatovića i Sjekloće:

“Pišem brzo, uhapsio specijalni jednog što nam namjestio ljude na klanje. Nemoj za***avat, a da ako što reče u pm. Što je naše namjestio na klanje. Kavčane prošle godine na Sutorman 2. A Demon je znao za to. I njega su digli, a moj brate eto muke sad, jebem ti život. On je doveo onog Sjekloću i Bulatovića da ih zalivadimo”, napisao je on Ivoviću.

Pet dana kasnije Đukić Mandić priznaje sagovorniku koji je na Skaju pisao sakriven iza pina D16AD5, da je 2019. godine za sedam mjeseci izvršio šest ubistava.

Tog dana on se hvali i da mu je Adžo (Kožar) rekao da od kad je “gore nema ništa od akcije”...

“A nisu me ladili, ali ja sam srcem išao, ovo sad od omladine neće niko da mrdne, svi oće na poruke, a kad treba da se krene, niđe niko”, napisao je on tog dana...

O tome je pisao i 15. februara 2021. godine saradniku koji je na Skaju koristio pin FM1F8C, kojeg je obavijestio tokom 2019. godine ubio veliki broj pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, a da je za to dobio malo novca i da je ta krivična djela nemoguće otkriti.

“...A radi se o porukama: ‘A moj brate, koliko sam ih ja zakopao, uh. A mogu mislit. A moj brate i za smiješne pare. I to ubice ljude, ne budale. To je teško otkrit. Njušiće ga neka lisica. A niko nikad, zapamti. Ne može to ništa. Policija je tu nemoćna. Brate, samo 2019. im nestalo sedam Kavčana. Nijednog ne nađoše. Da brate. To je teško nać. Ma i nema dokaza da ga nađu. Ko ga ubio, okle znaju. Ne znaju. To je nerasvijetljen zločin što bi rekli”, napisao je Đukić Mandić tog dana.

Maca, prah, kiselina, mlin...

Sredinom decembra 2020. godine, dok su kavčani u zarobljeništvu držali jednog od vođa škaljarskog klana Mila Radulovića, i od njega iznuđivali informacije o djelovanju klana kojim je rukovodio, Klakor i Ivović, ali i Đukić Mandić, dopisivali su se o zločinima u kojima su učestvovali.

Iz tih komunikacija tužioci zaključuju da su njih trojica, Janković i još nekoliko osumnjičenih, krajem maja ili početkom juna 2019. godine na teritoriji Budve oteli, mučili, a zatim ubili osobu koju Đukić Mandić “oslovljava kao narkomana”.

“Zaključuje se da se radi o licu koje je bilo u bliskim odnosima sa oštećenima Markom Sjekloćom i Željkom Bulatovićem i preko kojeg su upravo došli do njih i da su posmrtne ostatke tog lica sakrili u reonu mjesta Đuraševići, gdje je stanovao osumnjičeni Lazar Klakor, s obzirom na to da u tim komunikacijama od osumnjičenog Ivovića traži uputstva u vezi s mogućim uništavanjem posmrtnih ostataka i uklanjanjem dokaza, te ga obavještava da će to uraditi zajedno sa osumnjičenim Stefanom Jankovićem. Dovođenjem u vezu sa komunikacijama osumnjičenog Stefana Đukića... zaključuje se da je u pitanju lice koje su lišili života oko 15 dana prije Željka Bulatovića i Marka Sjekloće”, navode specijalni tužioci.

U spisima preciziraju da su posmrtni ostaci osobe o kojoj komuniciraju Klakor i Ivović pronađeni 19. maja 2025. godine u bistijerni tvrđave Grabovac u Kotoru, i u međuvremenu identifikovani, odnosno utvrđeno je da se radi o državljaninu Srbije Iliji Krstiću iz Leskovca.

“Komunikacija između osumnjičenih Klakora i Ivovića je tim povodom ostvarena 18. decembra 2020. godine, a prema dostupnim materijalima čitljive su samo poruke koje je slao osumnjičeni Lazar Klakor: ‘Znam brate moj. Da ga je iskopat i stuć macom brate. Poću ja utorak i iskopaću ga i stuć u pepeo. E brate poć gore i izbacit ga i onda smo mirni. Dati se raspao brate. Eto viđeću brate, kuku što me snađe, je*em ti, ubiću se, u Spuž ne idem. Krv mu je*em, dijete mu je*em u grob, poludio sam. A đe ću ja, kukavac. Ne mrdam brate, mogu me drijet, negiram sve. Jer ako uteknem, kriv sam. Maću ja to brate, ne brini. Samo među nama brate. Nema više priče. Utorak sam ja gore. Oću brate, ne boj se. Brate, sad sam sa Fantomom se čuo, utorak on nestaje. Nećemo se kockat. Ee nema što brate’”, citiraju tužioci njegove poruke...

Dan kasnije Klakor je, navodi se u spisima, Ivovića obavijestio da za sada neće ići da premješta posmrtne ostatke, već čekati njegova dalja uputstva. Istovremeno, napisao mu je i da mu javi ako bude šta i da će on to završiti za sat...

Klakor je i 21. decembra te godine Ivoviću pričao o tome, snimajući glasovne poruke:

“Ne znam brate što da ti kažem. Eto, dako se završi ova agonija, da ostanemo svi živi i da ne robijamo, pa ćemo viđet, ne znam što da ti rečem. Dobro, dobro. No je sad gore puno vode ono, znaš, sve. Jebeno će bit, no dobro, ronićemo.”

I posle tri meseca, u danima kada su međunarodne bezbednosne agencije pratile komunikaciju uživo preko Skaja, Klakor i Ivović su komunicirali 7. marta 2021. o tome kako da se zbrinu Krstićevi posmrtni ostaci...

„A gde ću ih, prijatelju, da ih sakrijem? To treba zaštitu. Gledaj šta radi. Kako je dobro, gore je, ja s vremena na vreme vadim ta čuda, to, tu vlagu gore, znaš, čuvam je, kako je sakrijem, da ne stoji tamo. Ako je neko pronađe, 40 godina zatvora“, glasi Klakorova govorna poruka od tog dana.

„Bilo je puno kiseline“

O tome je razgovarao i sa Jankovićem, kome je 18. decembra 2020. godine poslao poruku:

„Brate, šta se dešava? Ovde Trkač piše da će General biti svedok, očigledno kolaboracionista. Da li da idem da iskopam tog brata i da ga prebijem buzdovanom u pepeo pa da budemo sami. Reci mi, brate, da se ne povredi.“

Tog dana, Janković i Ivović, putem nekada šifrovane aplikacije Skaj, razmatrali su mogućnost da sada pokojni Mile Radulović bude svedok saradnik i razotkrije sve zločine koje su zajedno počinili kao članovi njegove zločinačke organizacije, a razmatrali su i kako da unište Krstićeve posmrtne ostatke.

„Pričaju nešto o tome da je general svedok. Šta je ovo, brate, je li to moguće? Znaš li šta?“, napisao je Janković Kotoraninu, koji je odgovorio glasovnom porukom:

„Možda dezinformacije, brate. Znaš kako je, razmišljam o svemu, jer ne mogu da verujem, razumeš. Jer, ako se to ipak desi, bar je to to, onda nas je sve sahranio, moj Fantome. Sve nas je sjebao, od prvog do poslednjeg, tako je. Sve nas je sjebao, ako se to desi. I ne mogu da verujem da će to da uradi, sa toliko para i svega, znaš šta to znači, moj brat, i porodica i sve pati, razumeš“, snimio ga je Ivović, a zatim nastavio sa porukama:

„Videćemo sve, brate moj, šta će biti, više ništa ne znam, kunem ti se, posle svega što nam je uradio. Važno je da ne zna gde su ljudi sahranjeni. To, Fantome, je važno. A ostali ne mogu ništa. Reč protiv reči. Samo nemaju dokaza. Ako ga sve je*em, nikad ne bih verovao da bi nam čovek to uradio. I dobro brate, Fedor me izluđuje, tako je, ako mu je Serdar rekao to, to, ako je istina da se selimo gore, znaš šta ne bi trebalo da ti pišem. Gde smo bili zajedno. Je*aću mu majku u pičku ako nas nađe. Ima godinu i po dana. I biće slomljen ako je tako mislio. Ali ako to uradi, moramo da ga pomerimo, jer on sve zna. Sve to sameljemo i gotovo je. O čemu sada moramo da razmišljamo, ovo je ludilo. Da vidimo sve šta će se desiti, pa dajmo...“ znam. Da bismo mogli da ga pomerimo da nas ne zakopa. Njegova reč protiv naše. I uvući će nas, dođavola će nas uvući „Pakuju nas na istragu. Nadam se, brate moj. I ja tako mislim, brate moj, čitao sam o tome, raspada se za četiri meseca. Prošla je godina i po dana. Pa sam pročitao da se telo raspada, još uvek je bilo napunjeno kiselinom. Koja ga još brže rastvara. To je zlo. Da, da, jedino je što ne zna položaje. To je ono što je važno, brate moj. Nije mogao da nas izda bolji čovek za njih, znaš. On sve zna. Zakleo bih mu se, toliko sam mu verovao.“

