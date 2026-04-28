Viši sud odbio je jemstvo od 1.199.000 evra koje je porodica penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića ponudila u nekretninama da bi se on u daljem toku postupka branio sa slobode. Više članova porodice Milivoja Katnića ponudili su svoje nekretnine.

Branilac Katnića, advokat Ljubomir Raković rekao je da može potvrditi da su na odluku Višeg suda izjavili žalbu u predviđenom roku i da će o njoj odlučivati Apelacioni sud.

Katnić se optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva tereti da je bio član navode grupe koju je formirao nekadašnji visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, a čiji je član, prema stavu tužioca Miloša Šoškića, postao i specijalni tužilac Saša Čađenović. Tužilaštvo Katnića, Lazovića i Čađenovića tereti da su svoje službene položaje podredili kavačkom kriminalnom klanu i da su radili u njihovom interesu.

Sa druge strane, Katnić, Lazović i Čađenović odbacili su sve navode specijalnog tužioca i ukazali da su procesuirali sami vrh kavačke kriminalne grupe – Radoja Zvicera, Slobodana Kašćelana, koji slove za vođe, ali i sve visokorangirane članove tog klana. Upravo podaci koju su prezentovani na suđenju pred sudskim većem sudije Veljka Radovanovića ruše tezu tužioca Šoškića da su osobe iz kavačke grupe bile zaštićene od krivičnog gonjenja. Svi saslušani policajci potvrdili su odbranu Katnića, Lazovića i Čađenovića da nikada nije bilo privilegovanih pojedinaca bilo iz kavačkog ili škaljarskog klana.

Katnić i Lazović uhapšeni su 14. aprila 2024. godine i od tada se nalaze u pritvoru. Čađenović je uhapšen u decembru 2022. godine i u Istražnom zavoru je proveo 19 meseci. Nakon napuštanja UIKS- a 11. jula 2024. godine Čađenoviću je bio određen kućni pritvor koji mu je ukinut 29. oktobra 2025. godine.

