Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je dana 28.4.2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni M.B. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „021 MOLE“, čiji zastupnik je osumnjičeni M.B., dodeljena sredstva od Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, za realizaciju četiri projekta u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu desile (radionice, predavanja i dr.). Na taj način je budžetu Grada Novog Sada i Autonomni pokrajini Vojvodine naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom M.B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

