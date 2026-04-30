Strašan slučaj porodičnog nasilja i silovanja podnet je pred Državno tužilaštvo u Šibeniku. Državno tužilaštvo u Šibeniku objavilo je sledeće:

- Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku, nakon ispitivanja uhapšenog hrvatskog državljanina (26), donelo je rešenje o sprovođenju istrage zbog teškog krivičnog dela protiv polne slobode iz člana 154. stav 1. tačka 1. u vezi sa članom 153. stav 1. Krivičnog zakona, i krivičnih dela nasilja u porodici iz člana 179a Krivičnog zakona, pretnje iz člana 139. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona, nametljivog ponašanja iz člana 140. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona, zloupotrebe snimka seksualno eksplicitnog sadržaja iz člana 144a stav 1. Krivičnog zakona, i lažne uzbune iz člana 316. Krivičnog zakona.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni tokom marta i aprila 2026. godine, na području Tisna, Vodica i Zagreba, počinio krivična dela protiv polne slobode, nasilja u porodici, pretnji, nametljivog ponašanja i zloupotrebe snimaka seksualno eksplicitnog sadržaja na štetu voljene osobe, kao i da je lažno obavestio policiju o događaju koji je naveo policiju da hitno postupa i utvrdi da se radi o lažnoj prijavi.

Nakon ispitivanja okrivljenog, Državno tužilaštvo u Šibeniku podnelo je istražnom sudiji Županijskog suda u Šibeniku predlog za određivanje pritvora protiv okrivljenog zbog opasnosti od uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela. Istražni sudija je prihvatio predlog Državnog tužilaštva i odredio pritvor za okrivljenog iz predloženog zakonskog razloga.

